Principais personagens

O Pantera Negra - Criado em 1966 por Stan Lee e Jack Kirby, na revista Quarteto Fantástico, os quadrinhos do Pantera Negra foram revolucionários como a primeira história de um super-herói negro africano. T’Challa é o herdeiro de um fictício reino secreto na África, tecnologicamente ultra-avançado. Além de rei, ele encarna a figura do guerreiro e animal e entre suas habilidades estão a velocidade, a inteligência e os sentidos apurados. O personagem fez sua estreia no longa Capitão América: Guerra Civil (2016) e já está escalado para o próximo filme dos Vingadores: Guerra Infinita, com estreita prevista para abril, assim como a atriz Danai Gurira que assinou contrato para reprisar seu papel como Okoye

Shuri (Letitia Wright) - Irmã mais nova de T’Challa, Shuri é o cérebro por trás da tecnologia de Wakanda. Ela é a maior autoridade quando o assunto é Vibranium e tem um intelecto equiparável ou até superior ao de Tony Stark. Nas HQs, a personagem já assumiu uma vez o manto de Pantera Negra

Okoye (Danai Gurira) - Okoye lidera a Guarda Real de Wakanda, chamada de Dora Milaje, composta só por mulheres. Ela é responsável pela estratégia de defesa do país e sua figura de liderança é representada no fato de ser a única do exército a ter seus adereços com detalhes dourados

Nakia (Lupita Nyong’o) - Nakia é uma agente secreta de Wakanda especialista em combate corpo a corpo. Com personalidade forte, ela sempre brigou em defesa daqueles que não podiam se defender. Uma de suas funções é ser os olhos e ouvidos do reino em relação aos acontecimentos no mundo

Zuri (Forest Whitaker) - Zuri é um conselheiro espiritual e religioso de longa data do pai de T’Challa e o guardião da erva em forma de coração, uma planta nativa que cresce apenas em Wakanda capaz de absorver os nutrientes do vibranium e dar super força para quem a ingerir.