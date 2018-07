Magazine Primeiro trailer de 'Aquaman' mostra a cidade de Atlântida; assista O herói, vivido por Jason Momoa, já apareceu em 'Batman vs Superman' e em 'Liga da Justiça'

Um dos painéis mais aguardados da San Diego Comic Con era o da Warner, que divulgou o novo trailer de Animais Fantásticos e de Shazam! e do tão esperado Aquaman. É o primeiro filme solo do herói da DC Comics e tem Jason Momoa como protagonista.O trailer começa com Aquaman narrando quem são seus pais e logo mostra a primeira vez que o herói, ainda menino, descobre sua c...