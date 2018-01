Primeiro eliminado do reality 'Popstar', Murilo Rosa se lança como cantor

Murilo Rosa parece não ter se deixado abater após ter sido o primeiro eliminado do reality show Popstar, da Globo. Tanto que neste ano ele investirá na carreira de cantor.

'Entusiasmo' é o nome do projeto que ele pretende levar aos palcos do Brasil para comemorar seus 25 anos de carreira artística. Em seu repertório estarão músicas que foram temas de alguns de seus personagens, tanto na TV quanto no cinema.



'Astronauta Pequenino' é o single de lançamento do projeto e está disponível no canal oficial do ator no YouTube há um mês - e foi executada apenas 244 vezes. A música esteve presente na trilha sonora do filme Vazio Coração (2012).



Quando foi eliminado do Popstar, em julho de 2017, Murilo demonstrou insatisfação com a avaliação dos jurados. "Parece que os jurados não gostaram da apresentação, eles estão firmes, analisando a gente profundamente como se tivéssemos 30 anos de carreira como cantor", disse em uma publicação no Instagram.