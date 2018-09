Magazine Primeiro desenho animado totalmente em libras é lançado no YouTube ‘Min e as Mãozinhas’ é acessível ao público infantil que tem surdez

A surdez atinge quase dez milhões de pessoas no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. E faltam alternativas na indústria cultural infantil para esse público. Pensando nisso, Paulo Henrique dos Santos, que trabalha com animação há sete anos, decidiu criar um desenho inteiramente em libras (linguagem brasileira de sinais) . Ele teve a ideia quando precis...