Magazine Primeira vencedora da história do Fica retorna 20 anos após edição de estreia Pernambucana Katia Mesel volta à cidade de Goiás, onde conquistou o Troféu Cora Coralina com o filme "Recife de Dentro pra Fora" em 1999

Um hiato de 20 anos separa as duas vezes que a cineasta pernambucana Katia Mesel aportou na cidade de Goiás para participar do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica): em 1999, na primeira edição, quando conquistou o Troféu Cora Coralina com o filme Recife de Dentro pra Fora (1997), e em 2018, para as comemorações especiais de 20 anos do even...