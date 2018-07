Magazine Previna-se Cada caverna tem suas regras de visitação, mas há dicas de segurança que valem para qualquer passeio. Confira:

■ Vá acompanhado de um monitor ambiental ou guia de turismo credenciado ■ Use calçados fechados com solado antiderrapante ■ Para passeios curtos, usar roupas leves e confortáveis é suficiente ■ Em passeios mais longos, vista macacão ou roupa impermeável ■ Use capacete com fonte de luz ■ Leve água suficiente para s...