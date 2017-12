Preso por dívida de pensão, genro de Silvio Santos é liberado após liminar

Kleiton Pedroso de Abreu, também conhecido como Edu Pedroso, cantor que é genro do apresentador Silvio Santos e casado com sua filha, Silvia Abravanel, foi preso nesta terça-feira, 5, e liberado no fim da tarde.



A reportagem entrou em contato com Geovana da Conceição, advogada da mãe da filha de Kleiton, que informou que a motivação para a prisão foi uma dívida de pensão alimentícia desde o mês de abril.



"Ele foi preso e entrou com um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e foi liberado no final da tarde por uma liminar. Uma decisão inédita em se tratando de pensão alimentícia para menor. A desembargadora suspendeu a prisão 'por hora' e pediu informações para o Juiz Adilor Danielle, e depois o processo retorna para julgamento. Portanto, pode ainda ser restabelecida a ordem de prisão. Kleiton não pagou nada e foi liberado", informou Geovana.