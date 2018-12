Magazine Presépio com cães feito por brasileiro é uma das imagens mais fofas que você vai ver neste Natal O técnico em enfermagem Alex Rosa de Assis fez a foto do presépio canino e compartilhou com os amigos inspirado em uma imagem feita no Reino Unido

Em 2017, a foto de um presépio com cães, feita no Reino Unido, foi uma das imagens mais compartilhadas, curtidas e comentadas da internet na época do Natal. Agora, em 2018, inspirado nessa iniciativa e desafiado por amigos, o técnico em enfermagem Alex Rosa de Assis decidiu recriar o momento e compartilhar o registro com os amigos, familiares e colegas de trabalho do H...