Magazine Premiado em Cannes, filme 'Tesnota' retrata intolerância religiosa; obra entra em cartaz em Goiânia A trama se passa na cidade de Nalchik e mostra a Rússia socialmente problemática e rachada entre circassianos e judeus, da década de 1990.

Longa de estreia do diretor russo Kantemir Balagov, e vencedor do prêmio da crítica na seção Um Certo Olhar do Festival de Cannes 2017, Tesnota também estreia nesta quinta-feira (16) no Cine Cultura. O filme levanta a questão da intolerância religiosa, ao contar a história da família judaica Koft, que é chantageada depois que fica sabendo que o filho caçula e a noiva...