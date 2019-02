Magazine Prefeitura de Porangatu cancela festa de Carnaval de 2019 alegando dificuldades financeiras Gestão deve realizar chamamento público para que pessoas físicas ou jurídicas, que tenham interesse em realizar o evento de forma particular, possam apresentar suas propostas

A Prefeitura de Porangatu não vai promover uma festa de Carnaval em 2019. A decisão foi divulgada em um comunicado em que a administração alega as dificuldades financeiras do Estado e do município como o principal motivo. Segundo a nota, a prefeitura tentou viabilizar a realização da festa cadastrando proposta de contratação shows junto ao Ministério do Turismo, sem ob...