Prefeito Iris Rezende é entrevistado de Jackson Abrão

O convidado desta quarta-feira do programa Jackson Abrão Entrevista é o prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado. À frente da administração municipal desde o começo do ano e com longa carreira política, o peemedebista falou sobre a trajetória e o que está por vir. “Entendo que Deus dá dom para as pessoas”, diz Iris, dizendo que a política é o seu. Perguntado sobre qual a sua maior marca na vida pública, ele diz que acredita ser o contato com a realidade. “O poder tem que ser assumido, mas reconhecendo-se sua responsabilidade”. O programa Jackson Abrão Entrevista fica disponível a partir das 10 horas no site www.opopular.com.br..