Praias incríveis, e fora do roteiro tradicional, para passar o réveillon

Nessa época do ano é comum você perguntar onde passar o réveillon? Para muitos, não existe lugar mais perfeito para celebrar a virada de ano do que numa bela praia. E no Brasil não faltam lindos exemplos, de norte a sul do País. Mas a outra pergunta é: qual escolher? Pensando nisso e para fugir dos destinos tradicionais de milhões, a Momondo, buscador de passagens aéreas e hotéis, apresenta oito das melhores praias do Brasil para o réveillon 2018, seja para curtir com a família, relaxar à beira da praia ou para festejar com o pé na areia (e pular as sete ondas, claro) até o raiar do sol. Dito isso, confira as dicas sobre os lugares para passar o réveillon, onde curtir as queimas de fogos e as melhores opções de festas privadas nessa.

Otávio Nogueira Balneário Camboriú (SC) - Não é difícil entender porque esse município no norte de Santa Catarina chega a receber 1 milhão de pessoas na alta temporada. As belezas e a infraestrutura de Balneário Camboriú fazem dele um dos hits do verão brasileiro. Com uma grande queima de fogos pelos seus 7 km de extensão, é na Praia Central que acontece a comemoração oficial da chegada do ano-novo. Apesar de toda a agitação, o clima é também familiar e há atrações para crianças, como o Parque Unipraias, onde um bondinho liga a Praia Central à Praia de Laranjeiras. Para quem prefere ambientes mais exclusivos, mas mesmo assim quer fazer parte de um dos melhores réveillons do Brasil, são várias as opções de festas em hotéis e bares da cidade. Outra alternativa é o Reveillon Green Valley, que usará as belas instalações e vistas da Praia do Estaleiro como palco da festa. Open bar, áreas VIPs, fogos e diversas atrações musicais estão programadas para este evento e os ingressos têm preços a partir de R$ 350.

Juliana Carmo / Divulgação Taperapuã, Porto Seguro (BA) - Conhecida por ser a praia mais agitada de Porto Seguro, Taperapuã entrou também de vez no calendário dos melhores réveillons do Brasil e também da Bahia. Se, nos dias normais, os bares e quiosques ao longo da praia atraem a galera jovem com atividades e eventos o dia todo, é na virada do ano que os grandes nomes do axé vão para lá celebrar a virada de ano. O Reveillon Axé Moi 2018 é promovido por um dos principais bares da orla da Taperapuã e o mesmo monta uma arena de frente para o mar. Entre 28 e 30 de dezembro, passarão por lá É o Tchan, Molejo, Harmonia do Samba, Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Léo Santana, Aviões e Zé Neto & Cristiano. Os ingressos incluem open bar e outras mordomias VIP, com preços a partir de R$ 242 (pista) e R$ 484 (camarote). Com tantos artistas bons, com certeza esse destino deveria fazer parte da sua lista de onde passar o ano-novo. Na hora da virada de ano, basta ficar pela praia e curtir a chegada de 2018 com o pé na areia, ou escolher uma das festas promovidas nos quiosques e hotéis de Porto Seguro. Ou ainda esticar o passeio até as igualmente lindas praias de Barramares (foto), Trancoso ou Arraial d’Ajuda, que ficam ali perto e que permitem também passar o réveillon na praia.

Barbara Eckstein Praia do Pontal, Paraty (RJ) - Tudo bem que praia e festa podem não ser as primeiras coisas que se associam a Paraty. O simpático município do sul carioca é mundialmente reconhecido por sua festa literária (a Flip, realizada nos meses de junho/julho), mas também conta com diversas belezas naturais – incluindo nada menos que 60 ilhas e 90 praias! Dois locais são bastante populares tanto para onde passar o ano-novo como para celebrar a virada de ano e assistir aos fogos. Um é na frente da Capelinha, no Centro Histórico e o outro é a Praia do Pontal, uma das mais frequentadas da cidade. A área que um dia foi um estaleiro é rodeada de barzinhos e quiosques de frutos do mar. Na hora da virada, centenas de moradores e turistas, quase todos vestidos de branco, reúnem-se para saudar o ano-novo que se inicia, assistindo aos fogos de artifício. Além disso, várias ilhas na Baía de Paraty também costumam promover eventos particulares. Onde passar o réveillon, é possível ser feito dentro de uma das embarcações em pleno meio da baía! Já imaginou?

NI Pipa, Tibau do Sul (RN) - O que já foi uma pacata vila de pescadores no litoral potiguar, acabou virando point de referência para os surfistas e hoje é tida como uma das praias mais lindas do mundo. Pipa fica no município de Tibau do Sul, a 85 km de Natal, em um balneário de dunas, falésias e águas inacreditavelmente verdes. Com tantos atrativos, claro que o réveillon na Pipa não pode ser visto como um dos lugares para passar a virada do ano menos badalados. Vários espaços com estrutura caprichada são montados para que a festa dure até altas horas. O Réveillon P.I.P.A. vai se estender por cinco dias (de 27 a 31 de dezembro), com festas com open bar todos os dias. A cantora Anitta é a headliner da programação musical, que também terá os DJs internacionais Kolombo (Bélgica) e Robin Schulz (Alemanha) atuando nesses dias. O ingresso – que inclui ainda uma sexta festa no dia 2 de janeiro, com o DJ Vintage Vulture – já passa dos R$ 2 mil. Por isso, se não tem onde passar o réveillon e esse evento te chamou à atenção... então considere e rápido, antes que os preços aumentem.

Rafael Vianna Croffi Praia de Tambaú, João Pessoa (PB) - Considerada umas das melhores viradas de ano do Nordeste brasileiro, a festa de João Pessoa vem crescendo em popularidade e se tem tornado um dos locais prediletos onde passar o réveillon no Brasil. E fica fácil entender a razão: uma infraestrutura caprichada, belezas naturais de cair o queixo e, claro, praias estonteantes. E é numa dessas praias que 2018 será recebido com muita festa. A praia de Tambaú, com seus 8 km de areia fina e águas verde-azuladas, será palco de uma grande queima de fogos no dia 31 de dezembro. A festa popular terá telões e palco de shows – a prefeitura ainda não confirmou a programação, mas Elba Ramalho e Nando Reis foram atrações em anos anteriores. Já o Réveillon de Cabedelo 2018 é outra ótima alternativa de lugares para comemorar a virada na região. O município a 18 km de João Pessoa conta com 10 km de belas praias, entre elas Miramar, Areia Vermelha e Ponta de Matos. A festa organizada pela prefeitura inclui um show pirotécnico e atrações musicais (ainda por serem confirmadas).

NI Praia Mole, Florianópolis (SC) - Dentre as mais de 40 praias de Florianópolis, a Praia Mole é conhecida por seu clima agitado durante o todo verão, mas especialmente durante o carnaval e o réveillon. É onde jovens, surfistas, corpos atléticos e o público LGBT convivem harmoniosamente, em meio a bares e restaurantes descolados espalhados pela orla. Na hora da decisão de onde passar o réveillon, vale levar reunir os amigos, um espumante e por o pé na areia para brindar com eles, ou ficar de olho na programação de clubes e bares da praia que costumam organizar festas de réveillon na praia particulares e bastante badaladas.