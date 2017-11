Príncipe Harry e Meghan Markle se casam em maio de 2018

O Palácio de Kensington informou nesta terça-feira (28), que o príncipe Harry, 33 anos, e a atriz americana Meghan Markle, 36 anos, se casam em maio de 2018. O dia da celebração, que será paga pela família real britânica, ainda não foi divulgado. A avó de Harry, a rainha Elizabeth deu aval para que seja usada a capela real.

Após o casamento, eles irão viver em Nottingham Cottage, residência que fica na área do Palácio de Kensington, onde mora William e família.

The marriage of Prince Harry and Ms. Meghan Markle will take place at St. George's Chapel, Windsor Castle in May 2018. pic.twitter.com/lJdtWnbdpB