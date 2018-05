Magazine Príncipe Harry é nomeado duque de Sussex e Meghan será duquesa Títulos vieram após ato da rainha Elizabeth II

Na manhã deste sábado, 19, como já era especulado por algumas fontes britânicas, o príncipe Harry recebeu de sua avó, a rainha Elizabeth II, o título de duque de Sussex. Com a nomeação do futuro marido, a norte-americana Meghan Markle se tornará duquesa de Sussex após o casamento real. De acordo com a CNN, Meghan será a primeira mulher a ter o título de duquesa de Sus...