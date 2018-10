Magazine Príncipe George faz aulas semanais de balé, diz jornal Em vídeo publicado nas redes sociais, o príncipe William declarou que o primogênito herdou da avó o amor pela dança

O príncipe William revelou que o filho, príncipe George, tem se dedicado à mesma atividade praticada por Diana enquanto era viva: a dança. A afirmação foi feita em um vídeo publicado pela conta do Palácio de Kensington, no Twitter. Em uma conversa com um jovem dançarino britânico, William aproveitou para contar sobre o hobby do filho. "George está dançando também, ele a...