Magazine Príncipe George brinca com arma de brinquedo e divide opiniões Ele esteve com a família em partida beneficente de Polo; veja fotos

Uma foto do príncipe George segurando uma arma de brinquedo tem dividido opiniões nas redes sociais. Ao lado de sua mãe, Kate Middleton, no Maserati Royal Charity Polo Trophy, evento realizado no último domingo, 10, no Beaufort Polo Club, em Tetbury, na Inglaterra, George aparece junto a outros garotos brincando com uma pistola de brinquedo. Algumas pessoas utilizaram ...