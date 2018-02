Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa adia o início das inscrições para sexta-feira

O Itaú Cultural e o Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa adiaram a abertura das inscrições para a edição de 2018 da premiação para a próxima sexta-feira, dia 9, a partir das 10 horas. Inicialmente a data divulgada para o início das inscrições, conforme informado pela organização do evento, seria esta terça-feira, 6. O prazo final continua sendo 18 de março. Podem ser inscritas todas as obras nos gêneros poesia, romance, conto, crônica e dramaturgia escritas em língua portuguesa e publicadas pela primeira vez em 2017, em qualquer lugar do mundo. A composição da curadoria da escritora e jornalista Isabel Lucas, de Portugal, e a editora Mirna Queiroz, do Brasil. As duas se juntam à idealizadora do prêmio Selma Caetano e ao jornalista Manuel da Costa Pinto, ambos brasileiros. As inscrições para esta edição podem ser feitas pela editora ou pelo autor do livro, a partir do preenchimento de todos os dados da ficha disponível no endereço eletrônico www.itaucultural.org.br/oceanos/2018. O livro deve ser anexado em formato PDF, mesmo que a obra tenha sido publicada apenas em versão impressa, permitindo, assim, que os concorrentes sejam avaliados por um júri internacional, composto por escritores, críticos, professores e jornalistas do Brasil, de Portugal e de países da África lusófona.