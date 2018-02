Pré-Carnaval até cansar: escolha a sua festa para começar a folia

Em Goiânia, a tradição é pular o Carnaval antes para, quando o feriado chegar, ter tempo para descansar. Não é à toa que a maioria dos blocos se concentra neste final de semana. Mas concentração mesmo é o que acontecerá no Parque Vaca Brava neste sábado (3): 30 mil pessoas são esperadas para acompanhar o show do Neguinho da Beija Flor, no Carnaval dos Amigos. Por volta das 18h, todas as festas da cidade viram uma só.

Veja as opções para se adiantar no Carnaval deste ano:

Quinta-feira (1º)

Game Folia

O quê: Crianças e adolescentes entre sete e 16 anos fãs de Minecraft podem aproveitar o feriado na primeira edição da oficina promovida pela escola de robótica Ctrl+Play. Professores vão ajudar a evoluir no jogo e dar dicas de programação.

Quando: Quinta (1º) e sexta-feira (2), a partir das 16h, e sábado (3), das 8h30 às 17h. Cada oficina tem duração de 1 hora.

Quanto: Gratuito, com inscrições pela internet.

Onde: Ctrl+Play Goiânia, na Avenida dos Flamboyants, n.º 409, Parque das Laranjeiras, Goiânia; Telefone para contato: (62) 3637-1270

Sábado (3)

Bloco do Seu Vagem

O quê: Os foliões seguem o tradicional Bloco do Seu Vagem pela rua com trio elétrico e o grupo Os Meninos para honrar a diversão carnavalesca. A celebração quer voltar às origens, com muita marchinha, brilho, fantasias e serpentinas. A comemoração começa com show da escola de samba Beija-Flor. No destino final aguarda uma festa com open bar e ainda mais atrações musicais.

Quando: A partir das 18h30.

Quanto: Gratuito na rua; para a festa, R$ 120 no segundo lote, à venda pela internet, Açaí & Cia, Parada 21 e Weón Bar.

Onde: Início na Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, até a festa com ingressos na Mansão Cristal, na Rua 78, nº 170, Jardim Goiás, Goiânia.

CarnaHOPS - Festival de Cervejas Artesanais

O quê: Nem só de trio elétrico se faz um Carnaval. Às vezes sete tipos de chope diferente também servem. Na terceira edição do CarnaHOPS, quem estiver fantasiado ganha uma caneca de Martina Lager de graça. A festa apresenta ainda o Branca de Brett, da Cervejaria Dogma, inédito em Goiânia. O DJ Mastrella faz a música ambiente, e o pub deixa avisado que pets são muito bem-vindos.

Quando: Sábado (3), a partir das 14h.

Quanto: Gratuito.

Onde: Hops Cervejas Especiais, Rua 3, nº 995, Setor Oeste, Goiânia. Telefone: (62) 3636-5082.

Aparecida Shopping

O quê: Na Grande Goiânia há atração para crianças e adultos na Oficina de Máscaras, Concurso de Fantasias, Bailinho e Bloco infantil promovidos pelo Aparecida Shopping durante o Carnaval. Confete, algodão doce e pintura facial divertem as crianças, com show de pagode e happy hour para os papais.

Quando: Sábado (3) e sábado (10).

Quanto: Gratuito, sem inscrição.

Onde: Aparecida Shopping, Av. Independência, nº 285-465, Setor Serra Dourada, Aparecida de Goiânia.

Black Bloco

O quê: Pré-Carnaval da Dox Store, com line-up carregado por Fabio Ali3nato, Barats, Matias e Morganna (foto). Drinks e cerveja gelada garantidos.

Quando: Sábado (3), a partir das 17h.

Quanto: Gratuito, sem couvert.

Onde: Dox Store, Rua 1129, nº 765, Sala 3, no Setor Marista, Goiânia. Telefone: (62) 3988-0115.

Bloco Meu Pai Te Ama

O quê: Na segunda edição, o bloco se reúne para uma feijoada no Steak In, fazendo questão de open bar e open food. Ao fim da tarde, os foliões desfilam até o Parque Vaca Brava para continuar a festa. As atrações musicais são Chama QNoix (foto) e os DJs RenatoBorges e Dj Zago.

Quando: Sábado (3), às 13h.

Quanto: Ingresso feminino a R$ 165,00 e masculino a R$ 198,00 no site Meu Bilhete, Bahrem, Bahrem Burger & Grill e Empório Marista.

Onde: Início no Steak In, na Al. Ricardo Paranhos, nº 885, Setor Marista, e ponto final no Parque Vaca Brava, na Av. T-10, no Setor Bueno. Telefones: (62) 99367-1010 e (62) 98409-6563.

Carnaval Pai D'Égua

O quê: Aqui é Carnaval paraense, com a guitarra afinada no Norte e drinks com açaí e cachaças de jambu. Discotecagem em vinil dos DJs Bruno Caveira e Sabará.

Quando: Sábado (3), a partir das 18h.

Quanto: R$ 10.

Onde: Evoé Café com Livros, Rua 91, nº 489, Setor Sul, Goiânia. Telefone: (62) 3092-3733.

Blokinho Aê

O quê: O trio elétrico vai ser pequeno para carregar o cantor baiano Tomate, o DJ Mario Pires e Maristela Muller animando o Blokinho Aê. Com open bar e open food, a festa percorre a capital rumo ao Vaca Brava, para encontrar os demais blocos do Carnaval dos Amigos.

Quando: Sábado (3), a partir das 13h.

Quanto: R$ 220 para mulheres, R$ 270 para homens, à venda pela internet, Clube Crossfight , República da Saúde, The Body Shop - Flamboyant Shopping, Marola Surfwear e Fast Açaí - Goiânia Shopping.

Onde: Telefone: Concentração no Alabama Chopperia e Restaurante, Al. Dom Emanuel Gomes, nº 150, Setor Marista. Telefone (62) 98117-0590. Final do percurso no Parque vaca Brava, na Av. T-10, Setor Bueno.

Bloco Carnavalesco Me Abraça Que Eu Te Ensino

O quê: Quer dançar no Carnaval, mas acha que não está preparado? Ou quer um lugar em que possa mostrar os seus verdadeiros dotes? Equipes de dançarinos estarão a postos no Adriano Garibaldi Núcleo de Dança, com shows e abadás exclusivos.

Quando: Sábado (3), às 14h no estúdio e às 17h no Parque Vaca Brava.

Quanto: R$ 35 antecipadamente e no local.

Onde: Telefone: Adriano Garibaldi Núcleo de Dança, na Rua T-27, nº 691, Setor Bueno, Goiânia. ((62) 98164-5259).

Bloco Cateretê

O quê: O Cateretê Restaurante oferece open bar completo e open food com feijoada, petiscos, saladas e churrasco. Os pequenos terão brinquedoteca com monitoria, e os maiores podem se divertir com a Bateria do Grupo Coró Mulher, Ricardo Coutinho (foto), Maíra Lemos e DJ. Às 18h, um trio elétrico acompanha os foliões com chope e água até o Parque Vaca Brava.

Quando: Sábado (3), a partir das 12h.

Quanto: R$ 180 no primeiro lote.

Onde: Cateretê Restaurante, na Av. T-1, nº 318, Setor Bueno. Telefones: (62) 996787326 e 3285-3261.

Ensaio Villa Mix Folia

O quê: O Villa Mix Também entra na bagunça carnavalesca oferecendo um after para os bloquinhos da cidade. No Ensaio da festa, a casa terá dobradinha de tequila, Colemar Neto (foto), Tulio & Max e o VJ André Melo.

Quando: Sábado (3), a partir das 22h.

Quanto: Variável conforme lotação.

Onde: Villa Mix, na Av. 136, Executive Tower, nº 960, Setor Marista, Goiânia. Telefone: (62) 3954-6633

Bloco Toca Guitarra e Me Agarra

O quê: Mais um pedaço do Carnaval dos Amigos, que rumará ao Parque Vaca Brava. Este, porém, é o Carnaval do Rock: DJ Alan Honorato e Banda Muamba misturam o ritmo tradicional da festa a baixos e guitarras, e a Bandinha de Rock puxa o trio elétrico. O Rocket 07 terá open bad, open food, abadá e área kids.

Quando: Sábado (3), a partir das 12h.

Quanto: R$ 190, no local e pela internet.

Onde: Rocket 07 Pub, na Av. Portugal, nº 1010, Setor Marista, Goiânia. Telefone: (62) 3251-6155.

Bloco Unidos dos Açougueiros

O quê: O Butchery BBQ & Drinks Goiânia faz seu próprio bloco com uma feijoada especial e open bar premium, liberando Chopp Amstel durante todo o trajeto até o Parque Vaca Brava aos foliões. Para animar, show de EPB Sessions, Samba Boom (foto) e DJ Rafael de Paula.

Quando: Sábado (3), às 13h.

Quanto: R$ 190 o ingresso masculino e R$ 150 o feminino, às venda no local, no Temaki Fry e on-line.

Onde: Butchery BBQ & Drinks, na Rua 147, nº 649, Setor Marista, Goiânia. Telefone (62) 99802-3029.

Bloco Não Encha Meu Sax

O quê: Fausto Noleto, Mara Cristina, Trevokz, Groove Quintal e o trio elétrico serão os responsáveis por agitar a tarde dos foliões deste bloco, que terão open bar e open food para recarregar energias até seguir para o Carnaval dos amigos no Vaca Brava.

Quando: Sábado (3), às 12h.

Quanto: R$ 250, no Umuarama Harley Davidson.

Onde: Giardino Eventos, na Av. T-12, Q. 121, L. 8, Setor Bueno, Goiânia Telefone: (62) 99105-1110.

Grito CarnaReggae

O quê: Para fugir do samba, o Marraquexe Club Bar abre uma saída com os amantes do reggae, que se unem para o show da banda Rastacry (foto), apreciar uma discotecagem de ska rock e, para comemorar, ganhar dobradinha de cozumel a noite toda.

Quando: Sábado (3), 20h.

Quanto: R$ 10, na portaria.

Onde: Marraquexe Club Bar, Av. Ipanema, Q. 67, L.6, Jardim Atlântico, Goiânia. Telefone: (62) 32580488.

Bloco do Zé Ferino e Bloco dos Amigos

O quê: Dois dos maiores e mais antigos blocos da capital se uniram neste ano. No pique das marchinhas, as fantasias reinam, e todos se encontram no Oliveira’s Place para desfilar até o Vaca Brava na grande festa do Carnaval dos Amigos.

Quando: Sábado (3), às 12h.

Quanto: R$ 220

Onde: Oliveira’s Place, na R. T-36,nº 3588, Setor Bueno, Goiânia. Telefone: (62) 3255-8020.

Bloco do Cerrado

O quê: A Cerrado Cervejaria reúne seus foliões para degustar o bar open food com feijoada completa e petiscos, mesa de doces e open bar. O restaurante proporciona decoração temática, camarim, três bandas, DJ, e trio elétrico para o desfile.

Quando: Sábado (3), às 12h30; saída para o Vaca Brava a partir das 17h30.

Quanto: R$ 200, à venda no local.

Onde: Cerrado Cervejaria, na Av T-3 com T-55, nº 2456, Setor Bueno, Goiânia. Telefones: (62) 3274-4615 e (62) 98144-9730.

Quiosque Brahma

O quê: Já em frente do parque, para quem não está animado a desfilar pela capital, o Quiosque Brahma Chopp Vaca Brava oferece uma opção fácil para esperar pelo grande encontro do Carnaval. A estrutura terá duas tendas, palco externo, open bar e open food. Brazuka (foto), Marquynhos SP, Banda Malaguetta e Ursão se apresentam na data.

Quando: Sábado (3), entre 14h e 20h.

Quanto: R$ 180 no primeiro lote.

Onde: Quiosque Brahma, Av. T-3, esquina c/ Av. T-10, Parque Vaca Brava, Goiânia. Telefone: (62) 3087-1960.

Carnaval dos Amigos

O quê: Os blocos participantes do grandioso Carnaval dos Amigos pulam por toda a cidade até se encontrarem no Vaca Brava, onde Neguinho da Beija-Flor e Marquynhos SP estão escalados para encerrar a festa em grande estilo. O parque estará preparado para receber 30 mil pessoas.

Quando: Sábado (3), a partir das 18h.

Quanto: Gratuito.

Onde: Parque Vaca Brava, Setor Bueno, Goiânia.

Domingo (4)

Roda de Samba Borogodó

O quê: Luciana Clímaco e Samba do Matuto fazem o pré-Carnaval do Lowbrow Lab Arte & Boteco, em uma roda de samba para admirar o pôr do sol, beber uma cerveja e ainda conferir a exposição de arte "Passagem", de Omik e Toys.

Quando: Domingo (4), a partir das 17h30.

Quanto: R$ 10, na portaria.

Onde: Lowbrow Lab, na Rua 115, nº 1684, Setor Sul, Goiânia. Telefone: (62) 98146-8386.

4º Esquenta LGBT

O quê: O Grito de Carnaval organizado pela Associação Parada Goiás Apoglbt - GO e pela Gabiroba LGBT - Aparecida De Goiânia começa a festa com discotecagem de Thati, Felipe Lopes, Pablo Rocha, Mady Kolberg e Janny Hooker, além de atrações surpresa.

Quando: Domingo (4), entre 14h e 22h.

Quanto: Gratuito.

Onde: Cepal Setor Sul, na Rua 115, s/n, Setor Sul Sul, Goiânia.