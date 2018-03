“Posso ser o que eu quiser”

Em discurso recente, a atriz Viola Davis resumiu o pensamento de muitos movimentos pelos direitos femininos. “As pessoas mais influentes da minha vida sempre foram figuras femininas. Sou muito grata por ser mulher e espero que um dia não seja mais definida pelo meu gênero e sim pela minha capacidade de contribuir com as mudanças do mundo”, disse ela. O mesmo desejo sempre guiou a vida da corretora de imóveis Nara Cardoso, 43 anos, que lembra ter sofrido preconceito até por parte das mulheres de sua equipe ao levar um prêmio na empresa onde trabalha.

“O mercado imobiliário nunca foi um ambiente democrático. É uma área dominada por homens e só somos aceitas em cargos menores ou quando não nos destacamos mais do que eles. Assim, precisamos nos reafirmar o tempo todo, mostrando que somos capazes. A luta é diária”, desabafa. No mercado há dez anos, ela lembra que já enfrentou situações absurdas, como ser advertida aos berros por homens chefes.

Para Nara, o Dia da Mulher é uma consolidação de vitórias. “A data é necessária porque sem ela não nos forçaríamos a refletir. Se não nos apegarmos ao 8 de março para debater, estaremos perdendo uma grande chance”, alerta. A corretora conta que faz sua parte dizendo à filha, de 12 anos, que ela pode ser o que quiser. “Durante um tempo muita gente me disse o contrário. Que bom que eu não acreditei.”

Juntas e mais fortes

Em 2017, “feminismo” foi eleita a palavra do ano pelo dicionário americano Merriam-Webster. O tema esteve presente em importantes eventos. Relembre alguns deles:

#MeToo: A atriz Alyssa Milano contou que foi assediada pelo americano Harvey Weinsteindeu e iniciou um movimento que desencadeou inúmeras denúncias contra o produtor. Nomes como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne e Mira Sorvino são alguns exemplos.

Time´s Up: Após o estrondo provocado por denúncias de assédio contra Weinstein, o debate ganhou força e se ampliou. Atrizes, como Jessica Chastain, abraçaram o movimento intitulado Time’s Up com a intenção de pressionar governo por legislações que protejam as vítimas de abuso.

Globo de Ouro: Durante a premiação do cinema neste ano a apresentadora Oprah Winfrey fez discurso forte contra o assédio, dizendo que a cultura foi tomada por homens brutalmente poderosos e que por tempo demais as mulheres não foram ouvidas. “Mas o tempo deles acabou”, disse, entre aplausos.

Mexeu com uma, mexeu com todas: A denúncia de assédio contra o global José Mayer desencadeou reações entre celebridades, como Astrid Fontenelle, que exigiram o afastamento do ator. Depois disso,a expressão ganhou espaço em denúncias, reafirmando que é preciso empatia entre mulheres.