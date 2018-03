Porta de entrada na TV

Malhação, que começou numa academia e hoje é centrada em uma escola, serviu e continua servindo para que muitos atores iniciassem ou aprendessem a profissão. Priscila Fantin, Cauã Reymond, Thiago Lacerda e Maria Flor foram alguns deles. Para essa nova temporada, a emissora aposta em 17 novos atores que dão vida aos alunos. Para selecioná-los, a equipe da novela entrevistou quase 600 jovens durante seis meses.

O grupo é diverso e tem gente de São Paulo, do Rio, Paraná, Manaus, Espírito Santo, Minas, Pernambuco e Paraíba. “Muitos personagens foram mudando conforme conhecíamos os atores. Interessava mais a essência do que o que ele fazia. Nada do que é do estereótipo nos interessa mais. Os atores usam seus próprios talentos. Quem toca, toca; quem canta, canta, e quem é de outras cidades vai se apresentar dessa forma na trama, sem disfarçar ou alterar o sotaque”, explica a diretora Natália Grimberg.

O grupo selecionado se juntou a atores já consagrados como Camila Morgado, Ana Beatriz Nogueira, Luis Gustavo, Carmo Dalla Vecchia e Guta Stresser para participar de atividades coletivas que terminaram em janeiro, quando começaram as gravações da nova temporada. “Eles ficaram juntos, se observando, na ideia de espírito de grupo. Todos são protagonistas nessa estrutura. Grande parte da preparação é isso. Colocar todo mundo junto em uma mesma linguagem”, destaca a preparadora de elenco Cris Moura.