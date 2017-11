Por outros campos férteis

Miguel Jorge também tem uma relação estreita com o cinema. Um dos idealizadores do Festcine Goiânia, que ficou suspenso por cinco anos, ele esteve completamente envolvido no retorno do festival em 2017. “Eu e Débora Tôrres, produtora executiva e diretora geral do evento, trabalhamos muito este ano para trazer um formato renovado e dar espaço a todos os cineastas goianos. Fizemos uma democratização do cinema daqui, abraçando curtas e longas de quem está começando e de quem já tem uma história na cena audiovisual. O que vi e vejo diariamente são profissionais talentosíssimos que fazem de Goiás um Estado promissor nessa área.”

Dono da cadeira de número 8 da Academia Goiana de Letras, Miguel Jorge avalia a atual fase do mercado editorial como inovadora. Na opinião do escritor o período de estagnação serviu para que os autores buscassem novas formas de publicação e para que o público conhecesse nomes de talento que têm muito a dizer. “Quem já tinha patrocínio permaneceu com ele. Quem não tinha encontrou um jeito de buscar nas leis de incentivo à cultura e até no apoio de amigos o caminho para a divulgação do seu trabalho. Nunca vi tantos livros editados como este ano em Goiânia.”