Por mais motivos para comemorar o Dia da Mulher

O mundo era um lugar diferente há algum tempo. Desconhecia-se o termo igualdade de gênero e uma quantidade inimaginável de homens definiam limites, determinavam ações e segregavam mulheres pelo que falavam, vestiam e pensavam. Ao longo dos anos, o cenário se transformou e algumas mudanças se cristalizaram. Embora ainda haja o que ser feito, a diferença hoje é que elas ganharam voz e vez. Contrariando estereótipos, não são “amargas”, “mal-amadas” ou “autoritárias” e fazem questão de dizer, em alto e bom som, que as homenagens no Dia Internacional da Mulher têm de vir em forma de respeito.

Por ocasião da data, O POPULAR foi ouvir vozes femininas que buscam igualdade e respeito, a fim de saber se concordam com a forma como a data tem sido comemorada. Em geral, elas afirmam que a celebração não pode se restringir a flores, textões e elogios. Demonstram acreditar que muito foi conquistado, mas ainda há muito mais a se conquistar. É o caso de mais espaço no mercado de trabalho. “O problema, no Dia da Mulher, não são as flores e sim a falta de respeito nos outros 364 dias do ano. O problema é ser desacreditada pelo simples fato de ser mulher”, desabafa a diretora-executiva de uma construtora em Goiânia, Ana Flávia Canedo, de 33 anos.

Diante da baixa representatividade de nomes femininos em cargos de liderança, mulheres como Ana Flávia são enfáticas na busca por demonstrar que competência não tem gênero e que distinção salarial é filha do preconceito velado. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNDA), no Brasil de 2015 as mulheres recebiam, em média, R$ 500 a menos que os homens, além de sofrerem mais com o desemprego, em taxa de desocupação de 11,6%, contra 7,7% dos homens.

Santo de casa

Disposta a trabalhar na construtora do pai, Ana Flávia diz que precisou procurar oportunidade fora da empresa para só depois receber voto de confiança e ocupar cargo de chefia. Há dois anos, ela administra o negócio de perto, mas conta que precisou de tempo para conquistar respeito da equipe. “Esperam que um homem tome decisões importantes, que uma figura masculina dê a última palavra. Além disso, muita gente ainda acha que construção civil não é lugar de mulher”, lamenta.

A diretora-executiva aponta ainda o preconceito como uma dos motivos que tornam o Dia da Mulher importante. Ela acredita que a melhor forma de celebrar a data é fazendo uma reflexão sobre os direitos que foram conquistados, pensando no que ainda precisa ser feito.

Ela espera que esses direitos sejam os mesmos para todas, independente dos caminhos tomados, sejam eles ocupar uma posições de chefia, optar por conciliar maternidade e carreira, desempenhar exclusivamente o papel de mãe ou se amparar na alternativa de seguir no mundo sem deixar herdeiros. Como muitas, Ana Flávia acredita que antes de mais nada, é preciso entender que mulheres são capazes de tomar decisões e manifestar opiniões de forma autônoma.