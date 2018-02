Popularmente erudito, mostra O Amor, A Morte e As Paixões traz 114 títulos em 2018

Como em um bloco de carnaval, todo mundo deve se misturar. Os amantes de blockbusters como Cinquenta Tons de Liberdade vão dividir o saguão do Lumière Bougainville com os maratonistas do Oscar, à espera do mais novo filme de Paul Thomas Anderson, Trama Fantasma. Ali, também estarão os cinéfilos ansiosos para rever A Doce Vida, de Federico Fellini, e quem contou os dia para o feriado na intenção de assistir longas inéditos no Brasil. Este ano, a mostra O Amor, A Morte e As Paixões, que ocorre entre os dias 7 e 21, com sessões diárias entre 10h30 e 23h15, traz em sua programação 114 títulos, dos quais 105 longas e 9 curtas. Destes, 27 ainda não foram apresentados em nenhuma outra sala de cinema do País. Ao todo, serão 435 sessões (31 por dia).

Em sua 11ª edição, o festival começa em grande estilo, com a exibição, na quarta-feira, às 21 horas, da produção brasileira Aos Teus Olhos, da carioca Carolina Jabor. Na ocasião, a diretora e o protagonista do longa, Daniel de Oliveira, conversam com o público. Na semana seguinte, é a vez do ator e diretor Paulo Betti participar da sessão do filme A Fera na Selva. Para fechar o evento, o goiano Daniel Nolasco comenta seu documentário Paulistas, logo após a exibição da produção que fala sobre o impacto do êxodo rural em duas regiões localizadas no Sudoeste de Goiás.

A programação da mostra contempla ainda a exibição de nove curtas goianos, em comemoração aos 40 anos do Cineclube Antônio das Mortes, e resgata nomes como Lourival Belém Jr., Ricardo Musse, Hélio de Brito, Eudaldo Guimarães e Luiz Cam. “A principal característica do festival sempre foi a variedade de filmes na sua programação. Quem passar por lá - e este ano esperamos mais de 30 mil pessoas - vai ficar por dentro do que há de melhor no cinema do mundo inteiro. São diferentes nacionalidades, gêneros, propostas estéticas e temas”, explica o curador e crítico de cinema Lisandro Nogueira.

No universo com mais de cem filmes, Lisandro destaca, entre muitos, o espanhol Verão 1993 (2017), de Carla Simón; o austríaco O Sonho de Greta (2017), de Rosemary Myers; e o americano Em Busca de Fellini (2016), de Taron Lexton. Todos contam histórias de personagens femininas e tratam, de forma sensível, da transição entre infância, adolescência e vida adulta. A lista completa de títulos da 11ª Mostra O Amor, A Morte e As Paixões já está disponível no site do POPULAR. Segundo a organização do evento, a programação está sujeita a alterações.