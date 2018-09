Magazine PopStar retorna com time de atores, comediantes, jornalistas e modelos em apresentações musicais Em sua segunda temporada, o programa apresenta 14 personalidades que precisam conquistar as melhores notas, não apenas da bancada de especialistas, mas também da plateia interativa

A escalação de Taís Araújo para apresentadora do programa PopStar (Rede Globo) é oportuna e cabe muito bem ao formato do show de talentos, que começa hoje, às 12h45. Atriz de novelas, seriados e cinema, a carioca esteve até há pouco tempo no ar em Mister Brau, onde interpretava a cantora Michele. Para a personagem, Taís precisou soltar a voz e o rebolado em video...