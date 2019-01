Magazine Pop ou romântico? Arthur Aguiar prefere não ter rótulos

Pop ou romântico? Arthur Aguiar prefere falar que canta o amor, mas não necessariamente numa levada romântica. O cantor conta que quando iniciou o projeto se preocupou em não classificar sua música. “A gente precisa se preocupar menos com gênero e mais com a música, por isso não penso em definir qual o meu segmento”, afirma ele, que, depois do primeiro EP, pretende lançar pe...