Magazine Pontuação do objeto

Intercâmbio cultural entre Holanda e Brasil. Pluralidade de linguagens. Fazer cênico. Desde 2017, o artista Duda Paiva promove a residência Pontuação do Objeto, no Centro Cultural UFG. Com foco no teatro físico de formas animadas, o projeto já está no quarto bloco e acontece graças à parceria entre a Duda Paiva Company, a Universidade Federal de Goiás e a Universidade...