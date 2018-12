Magazine Polícia localiza casal que perdeu aliança de noivado na Times Square O vídeo do momento em que o casal perde a aliança foi retuitado mais de 20 mil vezes, e conseguiu chegar ao casal

A polícia de Nova York localizou neste domingo (2) um casal de turistas cujo pedido de casamento viralizou na internet depois que a aliança de noivado caiu em uma saída de ventilação do metrô na praça Times Square. Um vídeo do incidente publicado pela polícia no Twitter foi retuitado mais de 20 mil vezes e conseguiu chegar ao casal, que já havia voltado para o Rein...