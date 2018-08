Magazine Polícia confirma que causa da morte de Margot Kidder foi suicídio Atriz conhecida por interpretar Lois Lane nos filmes do Super-Homem na década de 1970 foi encontrada dentro de casa sem vida

A polícia do condado de Park, em Montana, confirmou para a agência Associated Press que a causa da morte da atriz Margot Kidder, conhecida por interpretar Lois Lane nos filmes do Super-Homem na década de 1970, foi suicídio. Segundo o legista responsável, ela sofreu uma overdose proposital após ingestão de remédios e álcool no dia 13 de maio.Maggie McGuane, filha da at...