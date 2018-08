Magazine Polêmica bilionária estremece o mercado da arte e envolve o quadro mais caro de Da Vinci A obra fascinante, intitulada Salvator Mundi, é atribuída ao mestre renascentista Leonardo Da Vinci e foi considerada a “descoberta do século” no mundo das artes

Jesus olha com serenidade para quem o vislumbra na arrebatadora tela em que está. O dedo indicador da mão direita aponta para cima, como a referir-se a algo divino. Na mão esquerda, um globo transparente, orbe que parece remeter a um conhecimento translúcido do mundo. Os cachos nos cabelos, as cores bem trabalhadas da roupa, a perfeita harmonia entre o claro e o escu...