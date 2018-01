Pokemon Go sai das manchetes, mas não dos celulares de fãs que não desistem do jogo

Parece que foi no século passado, mas faz apenas dois anos. Pokémon Go, o jogo para celulares de realidade aumentada, dominou as manchetes, criou polêmica ao ser acusado de causar acidentes (e até mortes) e inundou parques e praças de ávidos caçadores da batizada “febre amarela”. Com a mesma força que surgiu, a onda desapareceu, algo tão comum nesses tempos de vida em rede. O que pouca gente sabe é que existem bravos fãs que se mantêm fiéis ao aplicativo da Nintendo que – garantem – está cada dia melhor.

“Mas isso ainda existe?”, pergunta uma senhora ao avistar um grupo de jogadores capturando monstrinhos em um parque de Goiânia. O questionamento não surpreende, já que é cada vez mais difícil encontrar alguém vagando pelas ruas atrás de bichinhos virtuais. Saber o que é Pokémon Go muita gente sabe, mas compreender que ainda há pessoas como o engenheiro civil Vinicius Miranda Balduino, de 27 anos, vidradas no game é o grande desafio. “No começo, tinha muita empolgação, agora ficou para quem é fã de verdade”, conta.

O que parecia ser um dos maiores fenômenos dos games mobile da história e que se tornou o jogo mais baixado no mundo em 2016, rapidamente declinou. Desde o lançamento, cerca de 80% das pessoas que instalaram o aplicativo deixaram de jogar, de acordo com levantamento da Niantic. Entre os jogadores, uma das teorias para a queda tão rápida de popularidade foi a demora nas atualizações da primeira versão, com novos ginásios de batalhas, recompensas diárias e mais pokémons.

Logo a fabricante percebeu o erro e liberou atualizações, mas já era tarde. Foi justamente o pacote de upgrades que manteve o engenheiro eletricista Felipe Prado, de 29 anos, entusiasmado com o App. As principais mudanças foram a adição de novos monstrinhos, bem como a introdução de condições climáticas que afetam a aparição e a captura de pokémons. Outro atrativo foi a maior interação com outros usuários que precisam se reunir para caçar um maior número de criaturas. A união é crucial para desbloquear um pokémon lendário – raro e forte no jogo.

“Quero continuar jogando enquanto tiver atrativos e minha meta é completar todos os personagens”, comenta Felipe, que já pegou mais de 300 pokémons e já está no nível 35. Ele joga todos os dias e participa de um grupo no WhatsApp com mais de 200 pessoas de Goiânia interessadas e que conversam diariamente para saber de novidades do game. Essa interação criou um aspecto social entre os caçadores, o que não existia há quase dois anos, quando o silêncio era uma tática no jogo. “Agora é preciso da galera para vencer uma batalha”, conta.