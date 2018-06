Magazine Poesia de ponta-cabeça: Lucão e Fabio Maca lançam livro que celebra encontro Em Dois Avessos, Lucão apresenta resultado da parceria com o calígrafo paulista Fabio Maca e mostra diferentes formas de falar de amor

Cerca de um ano após lançar uma leva de poemas urgentes, com a publicação da obra Telegramas, o goiano Lucas Brandão parece mais calmo, generoso com as palavras e paciente com a escrita. Integrante do time de cronistas do POPULAR, Lucão, que caiu nas graças do público mais jovem com reflexões pessoais em forma de pequenas poesias, apresenta nesta quinta-feira...