"Plant based" conquista adeptos fora da tribo vegetariana

A DJ Cecília Simão é adepta do vegetarianismo há três anos, desde que começou a assistir documentários sobre a indústria de alimentos e maus-tratos aos animais. A partir daí, se aprofundou na arte da gastronomia vegetariana e agora cria pratos especiais que são postados diariamente em seu perfil do Instagram. A moça come de tudo, faz hambúrguer de lentilha, grão-de-bico, couve-flor recheada, sorvete de banana, risoto de cogumelo, escondidinho de shimeji, macarrão de abobrinha. De tempos em tempos, ela também costuma passar por uma fase de dieta verde para dar uma desintoxicada no organismo. “Faz um bem enorme e visível ao corpo”, aponta.

Cecília pode não saber, como a maioria dos vegetarianos de plantão, mas ela faz parte de um grupo de pessoas que começa a se entregar à recentíssima dieta plant based. O objetivo é valorizar os alimentos por inteiro, o que inclui aproveitar os vegetais integralmente, desde as folhas até caules, cascas e raízes. “Costumo sempre aproveitar o alimento em sua totalidade, compor pratos, sucos. A casca, por exemplo, tem muitos nutrientes que dão energia ao corpo”, afirma Cecília.

O plano alimentar já está dando o que falar, principalmente depois de conquistar adeptas como a blogueira fitness Gabriela Pugliesi e a cantora Claudia Leitte. Em tradução livre, a plant based significa um movimento à base de plantas; contudo; ela não é essencialmente uma alimentação apenas vegetariana ou vegana. “Mudam-se os nomes, mas é o mesmo que uma desintoxicação à base de plantas, do verde. Muitos já realizam o plano alimentar, mas não sabem que se chama plant based. Agora que os profissionais da nutrição começam a adentrar nesse universo”, explica a nutricionista Mariana Alves.

A dieta exclui ingredientes de origem animal, e tem como foco a valorização do alimento em sua total absorção. Também é baseada em vegetais e alimentos em sua forma mais natural, completa, não refinada, além de minimamente processada. “A alimentação dentro dessa dieta baseia-se em frutas, legumes, tubérculos, sementes, oleaginosas, grãos integrais e leguminosas. Ela exclui ou minimiza o consumo de proteína animal de qualquer tipo, como carnes em geral, produtos lácteos e derivados, ovos, bem como alimentos altamente refinados”, comenta a profissional.

No caso de Cecília, a dieta pode não fazer parte de seu cotidiano, mas sempre que pode se integra ao poder do verde. “Gosto muito de cozinhar e aprendi muito com os alimentos depois de me tornar vegetariana. Costumo sempre prezar por pratos com verduras e legumes, em sua naturalidade máxima. Fico dias comendo apenas grãos, leguminosas, sementes, frutas. Consigo sentir a forte absorção no meu corpo”, revela.

Precursor

O professor emérito em nutrição bioquímica da Cornell University, T. Colin Campbell, é o maior precursor dessa forma de alimentação. Autor do livro The China Study, Campbell mostra um estudo enorme de longos anos sobre a teoria e experimento aplicados na pesquisa feita por ele e alguns colegas sobre os malefícios do alto consumo de proteína animal e da alimentação atual adotada pela sociedade norte-americana. Segundo ele, a plant based fornece todos os macro e micronutrientes necessários e mais do que o suficiente para as necessidades diárias do nosso corpo, até mesmo para atletas.