Magazine Planejamento é a palavra-chave

A preocupação em fazer do intercâmbio uma experiência segura é ponto relevante para os interessados na mudança. De acordo com Marcelo Carvalho, diretor de agência de intercâmbio e viagens em Goiânia, muitos clientes procuram o serviço especializado justamente para fechar serviços e pacotes com seguro, orientações e respaldo no segmento do turismo. “Trata-se de um fator ...