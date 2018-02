Plágios na literatura

As denúncias de plágio não são uma exclusividade do cinema. Na música são vários os casos, assim como na literatura. Dan Brown, por exemplo, autor do megasucesso O Código Da Vinci (que também foi ao cinema), foi acusado pelo autor americano Lewis Perdue de ter copiado elementos de dois de seus livros Daughter of God e The Da Vinci Legacy.

Mais tarde, o escritor foi novamente notificado de cópia pelos historiadores Michael e Richard Leigh. Segundo eles, Brown utilizou elementos da obra O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, de 1982, que trata do tema de Jesus ter se casado com Maria Madalena e ter tido um filho com ela. Brown saiu vencedor nos tribunais nos dois casos.

Um dos escritores brasileiros mais bem pagos do mundo e com mais livros traduzidos não escapou das denúncias de plágio. Paulo Coelho foi acusado pela psicóloga e colunista colombiana Gloria Hurtado de ter usado parágrafos inteiros de uma crônica sua publicado no jornal El País, a partir de uma experiência que teve com um de suas pacientes. O mago teria utilizado os trechos em um artigo publicado em uma revista. O caso também acabou não avançando judicialmente.