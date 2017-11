Pitty Webo: 'Qualquer escolha da mulher deve ser respeitada'

Qual o segredo da longevidade da peça?

É uma peça muito atual apesar de quase dez anos de estrada. O meu teatro é contemporâneo, mas popular. A cada montagem eu atualizo o texto e mudo algumas músicas e piadas também para dialogar com o momento. Isso é algo que faço constantemente. Além disso, cada ator que passou pelo espetáculo trouxe novas interpretações e vivências.

O que as mulheres solteiras procuram?

Cada mulher procura uma coisa diferente. Qualquer escolha deve ser respeitada. É muito difícil falar o que as mulheres procuram, cada uma pensa de um jeito. O que é ruim é querer colocar a mulher dentro de um paradigma de que ela tem que querer aquilo. Ela pode querer o que quiser ou pode não querer nada. Tem mulheres solteiras que preferem ficar sozinhas e tem mulheres solteiras que querem namorar ou somente se divertir.

Não pensa em voltar para a televisão?

Comecei no teatro aos 13 anos e sou apaixonada. Quando pensei em ser atriz, já queria fazer teatro, ganhei um prêmio e fui convidada para fazer televisão. Fiz algumas novelas, filmes e minisséries, mas já era focada no palco e aí comecei a escrever e dirigir várias peças. Minha carreira é no teatro.