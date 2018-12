Magazine Pista de patinação em shopping segue até janeiro

A Pista de Patinação no Gelo, da Happy On Ice, fica aberta como opção de lazer no shopping Flamboyant até dia 31 de janeiro, de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 12 horas às 21 horas. O valor do ingresso varia entre R$ 15 e R$ 50. Crianças de 2 a 4 anos terão programação especial. A pista tem aproximadamente 144 metros e é uma ...