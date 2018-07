Magazine Piscina nas alturas

Há muito tempo as piscinas já não estão mais restritas a casas térreas. Com o lançamento de empreendimentos mais completos as áreas comuns também ganharam a atração. O que vem mudando nos últimos anos é a sofisticação desses espaços. “Para o público mais jovem e moderno morar, a piscina já era um pré-requisito na escolha do prédio. Agora isso vai além. O goiano quer te...