Magazine Piribier enfoca cervejas à moda goiana Desta quarta-feira (30) a sábado (2), evento celebra em Pirenópolis preparação artesanal de uma das bebidas mais adoradas pelos goianos

Foi-se o tempo em que as opções para os amantes de cerveja se limitavam a clara e escura. Hoje, com a preparação artesanal, a bebida aparece adocicada, frutada e até com toques de especiarias, como gengibre. Para os “ bebedores raiz”, há uma gama de possibilidades que vão das mais leves às mais amargas, passando por sabores ácidos e amadeirados. Para celebrar a democ...