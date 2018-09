Magazine Pimenta: alimento possui propriedades anti-inflamatórias e termogênicas A iguaria é um dos alimentos mais populares da cozinha brasileira; conheça mais desse lado picante da culinária

Aceleração do metabolismo, prevenção do câncer, combate à diabete, alívio de dor e depressão. A boca arde, o olho lacrimeja e tem gente que faz até careta, mas a pimenta é um dos alimentos mais populares da cozinha brasileira possui ações anti-inflamatórias, além de ajudar na aceleração do metabolismo. De diferentes tipos, cores e funções, a iguaria dá um toque...