Pianista Rosângela Sebba se apresenta com Sinfônica de Goiânia

A Orquestra Sinfônica de Goiânia, sob a regência do maestro Carlos Eduardo Moreno, apresenta o Concerto Internacional Mozart, Rossini e Villa-Lobos, nesta terça-feira, às 20 horas. A apresentação terá participação especial da pianista goiana, radicada nos Estados Unidos, Rosângela Yasbek Sebba (foto). A musicista começou seus estudos de piano aos 6 anos de idade com a professora Naíde de Oliveira Azevedo. Aos 14, passou a estudar com a professora Lilian Meire Carneiro de Mendonça, no Lilian Centro de Música e, ao vencer o primeiro lugar em um concurso nacional em São Paulo, começou a estudar com a pianista Belkiss Carneiro de Mendonça, até sua mudança para os Estados Unidos. Atualmente é professora e coordenadora da área de piano na Mississippi State University. No repertório da noite de terça-feira, o espetáculo destacará composições de Mozart, Rossini e Villa-Lobos. Ingressos: doação de dois quilos de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.