Pianista Luiz Blumenschein se apresenta em duas cidades; workshop de selfies acontece segunda

O pianista goiano Luiz Blumenschein (foto) volta a se apresentar no Estado neste domingo, às 11 horas, no Cine Pireneus, em Pirenópolis. Intitulado como Música no Coração do Brasil, o concerto será apresentado também em Goiânia no próximo dia 8, às 20 horas, no Centro Cultural UFG. Ambas apresentações têm entrada franca. Premiado em vários concursos de piano no Brasil,...