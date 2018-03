Pianista Luiz Blumenschein faz concerto no Centro Cultural UFG

O pianista goiano radicado na Alemanha Luiz Blumenschein (foto) volta hoje à cidade natal, a capital goiana, para uma apresentação em homenagem ao Dia da Mulher. Batizada de Música no Coração do Brasil, a apresentação reúne repertório variado, às 20 horas, no palco do Centro Cultural UFG. A apresentação tem entrada gratuita, sujeita apenas à lotação do espaço.

Premiado em vários concursos de piano no Brasil, Luiz Blumenschein vive na Alemanha desde 1982. Natural de Goiânia, ele estudou no Conservatório de Música com a Professora Heddy Wascheck e se formou pela Universidade Federal de Goiás, na classe da pianista Belkiss Carneiro de Mendonça em 1981. Já na Alemanha, cursou Mestrado em Piano Solo, na Escola Superior de Música Freiburg Bresgau, e Mestrado em Piano e Música de Câmara, na Escola Superior de Música de Karlsruhe.

O talento para a improvisação e os estudos também possibilitaram a Blumenschein contato estreito com a dança. Desde 1991, ele é pianista acompanhador da Escola Superior de Música e Artes Cênicas de Mannheim (Alemanha). No Brasil, é correpetidor e pianista solista do Seminário Internacional de Dança de Brasília desde 1993. Nos últimos anos, esteve frequentemente se apresentando no Brasil, quase sempre passando pela terra natal.

SERVIÇO

Concerto: Música no Coração do Brasil

Pianista: Luiz Blumenschein

Data: Quinta-feira, 20 horas

Local: Centro Cultural UFG (Av. Universitária, nº 1.533, Setor Universitário)

Informações: 99147-0563

Entrada franca