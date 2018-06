Magazine Pianista José Eduardo Martins homenageia Debussy na sua volta a Goiânia Apresentação ocorrerá nesta quarta-feira, às 20h30, no Centro Cultural UFG

O pianista José Eduardo Martins se apresenta na série Concertos Didáticos para Juventude nesta quarta-feira, às 20h30, no Centro Cultural UFG. Natural de São Paulo, o pianista volta à capital com o recital Claude Debussy – Centenário da Morte, homenageando o compositor francês, que morreu em 1918 em Paris e influenciou fortemente a música do século 20. Debussy foi um mús...