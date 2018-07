Magazine Pianista clássico abre programação deste ano do Garden Festival

O pianista Arthur Moreira Lima é a atração escolhida neste ano para a abertura do projeto Flamboyant Garden Festival, programação aberta ao público e gratuita durante as férias. No repertório do pianista, que já gravou toda a obra pianística de Frédéric Chopin, estarão clássicos contemporâneos e eruditos. Atualmente, Lima é referência no Brasil quando se trata de inclusã...