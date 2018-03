Pets são bem-vindos: Goiânia Shopping libera entrada de animais de estimação

Quem tem um cachorro, um gato ou qualquer outro animal de estimação sabe como é difícil sair de casa e ter que deixá-lo. Essa realidade está mudando e alguns comércios já aceitam os animais em suas dependências.

Um desses locais é o Goiânia Shopping, o primeiro centro de compras pet friendly da capital. Os animais de todos os portes podem circular pelos corredores, banheiros e elevadores. As lojas que aceitam o animal estão identificadas com um adesivo na porta. Já na escada rolante, eles só podem utilizar se estiverem no colo do dono. A restrição fica por conta da praça de alimentação, quiosques, restaurantes, supermercado, cinema e fraldário.

Para um passeio melhor, os bichos contam carrinhos e saquinhos de lixo.

De acordo com o Goiânia Shopping, a novidade está sendo muito bem recebida pelos clientes e por profissionais que trabalham com animais, que veem no passeio ao shopping uma ótima oportunidade para educar e socializar o pet.



Confira algumas regras:

* Para a segurança de todos, o uso de coleira e guia (preferência mais curta) para cachorros é obrigatório durante todo o passeio.

* Não é permitido que os pets fiquem em cima de mesas, cadeiras ou bancos das áreas comuns do mall.

* Para que ninguém fique ferido, se o pet for bravo ou pouco acostumado a ambientes com muito movimento, é melhor que ele esteja com focinheira.

* Caso seu pet faça necessidades fisiológicas em área inapropriada e você não tiver os materiais necessários para limpeza, chame o segurança para que ele acione nossa equipe de campo. Em todas as entradas e nos corredores dos banheiros do piso 1 e 2, disponibilizamos gratuitamente saquinhos para coleta (cata-caca)​.​

* Fique de olho o tempo todo no seu pet. Numa pequena distração sua, ele pode estranhar-se com outro animal ou fazer alguma indesejável travessura.

* Ao portador de deficiência visual, a lei n 11.126, de 2005, assegura o direito de ingressar e permanecer com seu cão guia em qualquer local de uso coletivo.