Magazine Petrobras lança chamada pública para projetos musicais Programa Petrobras Música em Movimento 2018 oferecerá R$10 milhões em incentivo

Festivais, shows musicais e projetos inovadores são as três categorias do programa Petrobras Música em Movimento 2018, que oferecerá R$10 milhões em incentivo. A chamada pública foi lançada hoje (4) pela Petrobras, e contou com a presença do cantor e compositor Lenine, que recebeu o Grammy Latino no mês passado. O elogiado disco Em Trânsito teve sua produção e turnê p...