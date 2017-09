Pet Shop Boys fazem show neste fim de semana em Brasília

A dupla Pet Shop Boys retorna aos palcos de Brasília após oito anos, no próximo domingo, dia 17, no Net Live Brasília. Os portões serão às 19 horas. Eles trazem para a capital federal o show da turnê mundial, Super Tour, que percorre a América Latina e destaca os maiores hits da carreira, além músicas do álbum Super. Neil Tennant e Chris Lowe compõem umas das duplas de maior sucesso na história da música do Reino Unido. Desde 1985 cantando para Parlophone Records, eles emplacaram 42 Top 30 singles no Reino Unido, incluindo 22 Top 10 e quatro primeiros lugares. Ingressos: Camarote – R$ 540 (inteira); Pista Eletric – R$ 380 (inteira). Valores de primeiro lote sujeitos a alteração. Vendas pelo site eventim.com.br ou pelo call center 4003-6560. O Net Live Brasília fica na SHTN, Trecho 2, Conjunto 5, Lote A - Asa Norte, Brasília (DF).

Show de tributo à banda ABBA volta a Goiânia e Anápolis

O show Abba The History - A Tribute Show está de volta a Goiânia, para apresentação única no próximo dia 22, às 21 horas, no Teatro Rio Vermelho, do Centro de Convenções. No dia seguinte, 23, o espetáculo será apresentado no Teatro São Francisco, em Anápolis. Será a quarta vez que o show tributo à banda sueca vem a Goiás. Sucesso de público, o show circula pela América Latina, e no Brasil já foi apresentado em algumas das maiores casas do País, entre elas o Teatro Bradesco (São Paulo e Rio de Janeiro), Teatro Riachuelo (Natal), Teatro Positivo (Curitiba) e Teatro Coliseu (Santos). Os valores do ingresso variam entre R$ 38 e R$ 120, de acordo com a posição do local comprado. Classificação etária: 12 anos. Vendas: compreingressos.com ou em pontos de venda físico, na Drogavet e Komiketo T-4. Informações: 3219-3300 e 4052-0016.

Leandro Karnal faz nova palestra em Goiânia, sobre ética

O historiador Leandro Karnal ministra a palestra A Ética Profissional e As Redes Sociais na próxima quinta-feira, às 18 horas, no Centro de Convenções da PUC Goiás, no Jardim Mariliza. A palestra faz parte da programação do Congresso Internacional de Bombeiros e Emergências (Cibe Brazil). Ativo nas redes sociais e um dos palestrantes mais requisitados do País, Karnal vai falar sobre os usos das redes e suas consequências no ambiente de trabalho. A palestra tem entrada franca, mas devido à possibilidade de lotação do espaço, é preciso fazer a inscrição prévia pelo site cibebrazil.com.