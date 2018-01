Pesquisas sugerem que gratidão aumenta felicidade

O hábito já virou quase um ritual. Todo dia antes de dormir a empresária Camilla Stival, de 29 anos, faz uma lista em seu diário dos motivos que têm para agradecer. Sentir gratidão faz parte do cotidiano dela bem antes da palavrinha ter virado moda em posts de redes sociais acompanhada de hashtag. “Aprendi desde pequena a ser grata pela vida e por tudo o que acontece. Acredito que tem muito a ver com minha criação e espiritualidade”, conta.

Para Camilla, a gratidão funciona como uma espécie de blindagem contra as adversidades, mantendo os pensamentos protegidos de emoções negativas. “Sempre que ocorre algo ruim ou que me chateia, tento pensar que aquilo é um detalhe dentro de um todo. Minimizar os problemas e manter o otimismo é um bom desafio”, explica. Um desafio que, segundo alguns estudos recentes, faz muito bem para a saúde. Ela reduziria uma infinidade de emoções tóxicas, como a inveja, o ressentimento, a frustração e o arrependimento.

“O exercício da gratidão produz benefícios fisiológicos e emocionais. Aumenta a oxitocina e aciona o sistema parassimpático que contribui para elevar a imunidade e aumentar a sensação de bem-estar”, explica a psicóloga Clarice Aparecida Moreira Coelho, do Alpha Coach Instituto. Ela destaca um artigo recente do Journal of Personality and Individual Differences, do Canadá, que mostrou que “elevados níveis de gratidão foram associados com maior satisfação na vida e menor angústia.”

Um estudo de 2014 feito por pesquisadores do Indian Journal of Positive Psychology também verificou que a gratidão aumenta a felicidade. “Duas pesquisas da Universidade de Utrecht na Holanda verificaram que ser grato e praticar atos de gentileza têm um forte impacto sobre as emoções positivas”, explica a psicóloga. Na prática, a ciência vem provando o que o senso comum sempre desconfiou: o poder da gratidão vai além do bem-estar emocional, ativando e fortalecendo também a parte física do indivíduo.

Para Clarice, o exercício de agradecer está sempre associado com a capacidade da pessoa de receber. Quem é grato, ao receber qualquer coisa, independentemente do valor material, confere para aquilo o significado do gesto de doação do outro e o acolhe com a atitude de gratidão. “O desejo de retribuir surge naturalmente. A pessoa exercita a gratidão não só em relação ao que recebe de outras pessoas, mas a tudo que chega até ela, iniciando pela valorização à vida.”

Mas como manter uma postura de gratidão sincera quando a vida parece ser cada vez mais difícil? Para o psicólogo Celso Araújo Filho, especialista em terapias quânticas, são justamente esses momentos os ideais para colocar o sentimento à prova. “É preciso ter disciplina com os pensamentos para conseguir ser grato em meio à adversidade. Aprendi a agradecer nos piores momentos: de dor, de luto, de tristeza e doenças. Percebi que mantendo o pensamento padrão de reclamar, lamentar e até injuriar, estava me afastando mais ainda de uma vida leve e alegre”, explica.

O que os estudos do gênero sugerem é que quanto mais se pratica a gratidão, mais o cérebro se adapta a essa mentalidade que se torna algo espontâneo. “Sou grata, pois sei que tudo é exatamente como tem que ser. Acolhendo as experiências com abertura, faz com que você perceba que tudo o que acontece é o desenvolvimento e aprendizado”, ensina Mônica de Cássia Freire, professora de meditação.