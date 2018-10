Magazine Pesquisadores descobrem quatro textos inéditos de García Márquez Obras estavam em caixas doadas pela viúva do escritor

Quatro textos inéditos do escritor colombiano Gabriel García Márquez vieram à tona após a viúva do autor doar um conjunto de caixas à biblioteca Luis Ángel Arango, em Bogotá. Os contos foram reunidos no livro "Papeles de Gabo", organizado pelo Banco da República da Colômbia. Os textos foram escritos entre 1948 e 1952, período em que Gabo, como era conhecido o escritor, e...