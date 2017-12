Pesquisadora resgata receitas vilaboenses

Obra da pesquisadora e psicanalista Ana Christina da Rocha Lima, o livro Nádia Köller – Memórias e Receitas de Goyaz (foto) será lançado em nesta terça-feira, às 19 horas, no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. A publicação, que sai pelo selo Eclea da Nega Lilu Editora, compila mais de 200 pratos goianos que marcam a história da antiga capital. A entrada no evento de lançamento é franca.

Há 50 anos, Nádia Köller transformou o caderno de anotações da contabilidade da loja Irmãos Rocha Lima em um caderno de receitas. Ali registrou os segredos da Bala de Café da Edina, do Pastelinho da Babita, da Rosca da Dona Tula, entre outros.

O objetivo do trabalho, segundo a autora, é colaborar para preservar a memória e a identidade cultural goiana, a partir da gastronomia. Ela lembra que o resgate se iniciou com a própria Nádia Köller, responsável pelos registros originais, nas cozinhas que frequentava. “As cozinhas eram o epicentro, o pulso da casa, o domínio do feminino”, ressalta Ana Christina.

Sem suspeitar então sobre a relevância do registro, Nádia anotou receitas que compunham o cardápio de casa. Algumas delas, como o Pudim de Pão (tia Mariquita), existiam desde o século 19. Registrou também os pratos que ela criou ou aperfeiçoou, adicionando a eles títulos provocadores: Rosca Deliciosa, Bolo Primavera, Espuma Rosa, Leite D’Onça, assinando sempre com o pseudônimo que melhor a representava.

Nádia Köller nasceu Agnaldo Fleury da Rocha Lima, em 16 de agosto de 1932, e foi biografada por Ana Christina como uma mulher exemplar. Algumas receitas que agora vêm a público atravessaram séculos, herdadas como joias de família em cadernos escritos à mão. Pertencente a Edina Fleury da Rocha Lima, mãe de Nádia, o antigo caderno chegou até a pesquisadora que se propôs a reorganizá-las e editá-las.

Além de psicanalista, Ana Christina é ilustradora e designer. Estudou Belas Artes na Escola de Artes Veiga Valle, cidade de Goiás, com Goiandira do Couto, e na Parson’s School of Design, em Nova York. É membro do Núcleo Freudiano de Psicanálise em Goiânia, diretora da Casa da Cultura Digital e integrante do grupo gestor da Casa de Cultura Attilio Zamperoni.

SERVIÇO

Lançamento: Nádia Köller – Memórias e Receitas de Goyaz

Autora:

Ana Christina da Rocha Lima

Data: Terça-feira, às 19 horas

Local:

Salão Dona Gercina (Palácio das Esmeraldas, Praça Cívica

Valor do livro:

R$ 50 (lançamento)

Entrada franca